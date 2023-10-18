RoboCop Rogue City вошла в список самых популярных демоверсий фестиваля Steam
Valve поделилась списком самых популярных демоверсий игр в Steam с прошедшего осеннего фестиваля. Их оценивали по количеству уникальных игроков. Напомним, что в следующий раз фестиваль повторится в феврале.
В первую десятку самых популярных демоверсий вошли шутер RoboCop: Rogue City, ролевой экшен Enshrouded, стратегия Pioneers of Pagonia автора The Settlers и многое другое. Нельзя не отметить, что в топе присутствуют киберпанк-экшен Ghostrunner 2 и головоломка The Talos Principle 2.
В целом же топ-10 демоверсий с прошедшего фестиваля выглядит так:
- Enshrouded;
- Japanese Drift Master;
- Sky: Children of the Light;
- Deep Rock Galactic: Survivor;
- RoboCop: Rogue City;
- Foundry;
- Pioneers of Pagonia;
- Apocalypse Party;
- The Last Faith;
- Bopl Battle.