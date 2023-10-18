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RoboCop Rogue City вошла в список самых популярных демоверсий фестиваля Steam

Valve поделилась списком самых популярных демоверсий игр в Steam с прошедшего осеннего фестиваля. Их оценивали по количеству уникальных игроков. Напомним, что в следующий раз фестиваль повторится в феврале.

RoboCop: Rogue City вошла в список самых популярных демоверсий фестиваля Steam
© Скриншот

В первую десятку самых популярных демоверсий вошли шутер RoboCop: Rogue City, ролевой экшен Enshrouded, стратегия Pioneers of Pagonia автора The Settlers и многое другое. Нельзя не отметить, что в топе присутствуют киберпанк-экшен Ghostrunner 2 и головоломка The Talos Principle 2.

В целом же топ-10 демоверсий с прошедшего фестиваля выглядит так:

  1. Enshrouded;
  2. Japanese Drift Master;
  3. Sky: Children of the Light;
  4. Deep Rock Galactic: Survivor;
  5. RoboCop: Rogue City;
  6. Foundry;
  7. Pioneers of Pagonia;
  8. Apocalypse Party;
  9. The Last Faith;
  10. Bopl Battle.