RoboCop: Rogue City вошла в список самых популярных демоверсий фестиваля Steam

Valve поделилась списком самых популярных демоверсий игр в Steam с прошедшего осеннего фестиваля. Их оценивали по количеству уникальных игроков. Напомним, что в следующий раз фестиваль повторится в феврале.

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В первую десятку самых популярных демоверсий вошли шутер RoboCop: Rogue City, ролевой экшен Enshrouded, стратегия Pioneers of Pagonia автора The Settlers и многое другое. Нельзя не отметить, что в топе присутствуют киберпанк-экшен Ghostrunner 2 и головоломка The Talos Principle 2.

В целом же топ-10 демоверсий с прошедшего фестиваля выглядит так: