RoboCop: Rogue City вошла в список самых популярных демоверсий фестиваля Steam

В первую десятку самых популярных демоверсий вошли шутер RoboCop: Rogue City, ролевой экшен Enshrouded, стратегия Pioneers of Pagonia автора The Settlers и многое другое. Нельзя не отметить, что в топе присутствуют киберпанк-экшен Ghostrunner 2 и головоломка The Talos Principle 2.