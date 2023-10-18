Marvel's Spider Man 2 получит «Новую игру +»

Высоко оценённая критиками Marvel’s Spider-Man 2 выйдет уже 20 октября только на PlayStation 5. Insomniac Games объявила, что у игры будет релизный патч, но некоторые из желаемых игроками функций появятся лишь спустя время после релиза.

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Как обратил внимание портал DTF, директор по взаимодействию с сообществом Insomniac Джеймс Стивенсон рассказал, что режима «Новая игра +» не будет в день выхода — он появится позже. Кроме того, в будущем у игроков должна появиться возможность переигрывать пройденные миссии.

Такой ход нельзя назвать неожиданным. В Marvel’s Spider-Man (2018) возможность начать новую игру с полученными ранее навыками и костюмами появилась лишь спустя 6 недель после релиза.