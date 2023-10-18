Microsoft купила Activision Blizzard: чем это грозит?

Крупнейшая сделка в истории игровой индустрии закрыта. Activision Blizzard стала дочерней компанией Microsoft спустя два года юридических разбирательств и вопросов от антимонопольных регуляторов. Портал gamesindustry.biz пообщался с представителями игровой индустрии и выяснил, чем это исторические поглощение грозит рынку.

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Франшизы и независимость

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По мнению представителей индустрии, поглощение Activision Blizzard может сулить серьезные изменения на рынке, когда две компании полностью интегрируются. В США останется только две крупные видеоигровые студии, торгующиеся на публичной бирже — и даже они последние годы отбиваются от постоянных попыток поглощения. К тому же, индустрия еще не знает прецедентов, когда аудитория получила бы реальную пользу от серьезного рыночного преимущества той или иной компании.

Согласно более оптимистичным прогнозам, покупка Activision Blizzard станет большим моментом для Microsoft. Она не только повысит прибыли от игрового сегмента бизнеса корпорации, но позитивно скажется на потребителях. К тому же, приток финансов может дать некоторым франшизам второй шанс на жизнь. Ничто не помешает Microsoft возродить такие серии, как Spyro, Guitar Hero или Tony Hawk’s Pro Skater, причем перезапущенным играм не придется метить в определенный показатель продаж для успеха. Xbox уже не первый год придерживается стратегии по превращению в контентный бренд: компанию гораздо больше заботит вовлечение игроков, нежели продажи консоли.

Steam

Облачный гейминг

Самым большим препятствием на пути успешной сделки было беспокойство регуляторов насчет доминирования Microsoft на рынке облачного гейминга. Именно по этой причине права на стриминг игр Activision Blizzard отошли Ubisoft.

На самом же деле специалисты считают, что этот компромисс нельзя назвать победой регуляторов. Эксклюзивность Call of Duty и других тайтлов Activision Blizzard для Xbox Cloud Gaming не принесла бы Microsoft значительной выгоды. Конечно, корпорация всегда отмечала, что облачный гейминг повышает охват аудитории, но коммерческая реальность рынка говорит иначе — стриминг игр по-прежнему нельзя назвать популярным или прибыльным.

Скорее всего, Microsoft просто сосредоточится на появлении новых игр Activision в Xbox Game Pass в день релиза. Какой-нибудь теоретический конкурент может подсуетиться, приобрести права на Call of Duty и включить тайтл в библиотеку своего облачного сервиса, но данную модель бизнеса тяжело назвать рентабельной.

Steam

Мобильные игры

Microsoft также настаивает, что, помимо всего прочего, сделка направлена на укрепление сегмента мобильных игр. Поглощение Activision Blizzard означает, что в состав корпорации войдет студия King — авторы франшизы Candy Crush. По мнению экспертов, это значительно укрепит позиции Microsoft на мобильном рынке.

В то же время есть мнение, что слияние принесет больше выгоды Microsoft, нежели King. Последняя вряд ли сможет извлечь много пользы из интеллектуальной собственности Xbox, если такие планы вообще есть. Разговоры о синергии, творческом взаимодействии и других красивых перспективах зачастую так и остаются разговорами.

При этом отмечается, что данный момент не стоит расценивать как доказательство давнего слуха об открытии собственного магазина приложений Microsoft. К тому же, есть сомнения насчет того, сможет ли корпорация как-то повысить прибыли от игр серии Candy Crush — они и без того зарабатывают баснословные деньги.

Steam

Game Pass

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что поглощение Activision Blizzard больше всего повлияет на развитие сервиса Xbox Game Pass. Библиотека платформы пополнится множеством популярных серий, не говоря уже о предстоящих релизах. PlayStation Plus пока опережает Game Pass на 9 млн подписчиков, однако последний выигрывает по части прайсинга и вариантов подписки. Для контекста, прогнозы гласят, что к концу 2023 года почти половина всех пользователей Game Pass перейдет на подписку Ultimate, тогда как две трети подписчиков PS Plus будут пользоваться самой дешевой опцией.

Однако стоит отметить, что рентабельность подписочной модели в качестве основного источника доходов пока не доказана. Подписки выгодны для потребителей, но поднимают неудобные финансовые вопросы для издателей и разработчиков, которым как-то нужно поддерживать производство блокбастеров. Поглощение Activision Blizzard сделает разработчиков более зависимыми от экосистемы Xbox, и их позиция в гипотетических переговорах с Microsoft станет слабее. Но при этом геймеры начнут покупать меньше игр и тратить больше денег на подписочные сервисы.