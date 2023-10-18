Число загрузок Roblox на PlayStation уже перевалило за 10 млн

Информацию он получил от представителя Roblox Corporation — песочница вышла на консолях Sony буквально несколько дней назад, 11 октября. При этом Roblox на первой неделе заняла третье место по проценту вовлечённости игроков (учитывали тех, кто запустил новинку хотя бы раз). Она уступила лишь показателям Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Fortnite.