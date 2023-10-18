Число загрузок Roblox на PlayStation уже перевалило за 10 млн
Автор портала Axios Gaming Стивен Тотило сообщил, что число загрузок Roblox с момента релиза игры на PlayStation уже перевалило за 10 млн.
Информацию он получил от представителя Roblox Corporation — песочница вышла на консолях Sony буквально несколько дней назад, 11 октября. При этом Roblox на первой неделе заняла третье место по проценту вовлечённости игроков (учитывали тех, кто запустил новинку хотя бы раз). Она уступила лишь показателям Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Fortnite.
Пользователи сети не удивились подобному успеху Roblox, отметив, что песочница продолжает оставаться чрезвычайно популярной среди детской аудитории. Сама игра ещё доступна на PC, Xbox и мобильных устройствах.
При этом авторы Roblox хотят, чтобы их творение привлекало по миллиарду игроков ежедневно.