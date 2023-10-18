Вышла новая часть Mortal Kombat

Компания Warner Bros. анонсировала новую игру по вселенной Mortal Kombat — уже для смартфонов. Она вышла с подзаголовком Onslaught и представляет собой условно-бесплатную стратегическую RPG.

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Игра предлагает на выбор более 50 культовых бойцов из вселенной MK, включая Скорпиона, Горо и Джонни Кейджа, уникальную сюжетную линию, фаталити, командные сражения и PvP-бои с другими игроками.

Для прохождения игроки должны собрать команду до 10 персонажей, у каждого из которых свои уникальные приемы и способности. Сами сражения происходят в реальном времени.