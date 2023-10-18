Вышла новая часть Mortal Kombat, но есть нюанс
Компания Warner Bros. анонсировала новую игру по вселенной Mortal Kombat — уже для смартфонов. Она вышла с подзаголовком Onslaught и представляет собой условно-бесплатную стратегическую RPG.
Игра предлагает на выбор более 50 культовых бойцов из вселенной MK, включая Скорпиона, Горо и Джонни Кейджа, уникальную сюжетную линию, фаталити, командные сражения и PvP-бои с другими игроками.
Для прохождения игроки должны собрать команду до 10 персонажей, у каждого из которых свои уникальные приемы и способности. Сами сражения происходят в реальном времени.
Mortal Kombat: Onslaught доступна для скачивания на Android и iOS. Премиальная валюта за донаты тоже есть — для тех, кто хочет прокачать своих героев в максимально короткие сроки.