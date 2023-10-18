Появились первые скриншоты Hogwarts Legacy для Nintendo Switch

Пока разработчики Hogwarts Legacy не спешат делиться деталями касательно версии игры для Nintendo Switch, за них это сделал японский сайт Nintendo. На нём появились первые скриншоты Switch-версии игры по «Гарри Поттеру».

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Можно увидеть, как примерно будет выглядеть игра на консоли Nintendo. Максимальное разрешение в игре — 720p. На странице игры также появилась информация о том, что геймерам придётся скачать чуть больше 6 ГБ. Это в несколько раз меньше, чем игра занимается на ПК и консолях.

Warner Bros.

Warner Bros.

Warner Bros.

Warner Bros.

Hogwarts Legacy вышла в феврале этого года на ПК, PS5 и Xbox Series. Чуть позже игра добралась до PS4 и Xbox One, а в последнюю очередь тайтл доберётся до Nintendo Switch.