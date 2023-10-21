Почему уход главы компании не поможет Unity

На фоне скандала, связанного со спорными изменениями в монетизации, Unity покинул CEO Джон Риккитело — пожалуй, один из самых печально известных управленцев в игровой индустрии. Портал gamesindustry.biz рассказал, что это значит для компании и почему его уход не изменит плачевное положение Unity.

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Имя и репутацию Риккитело невозможно отделить от череды ошибок, которые разрушили отношения между Unity и множеством разработчиков. Значительная часть пользователей движка проводит прямую параллель между печальным сроком менеджера в Electronic Arts и безуспешными попытками компании поправить свое материальное положение.

Steam

Руководство Unity просто не могло вывернуться из ситуации, пожертвовав кем-то из менее высокопоставленных сотрудников. Уход Риккитело явно должен подвести черту под кризисом, чтобы его преемник смог начать заново выстраивать репутацию с клиентами Unity. Скорее всего, этот жест призван показать, что компания понимает свою ошибку, но наивно было бы полагать, что публика так быстро забудет скандал.

Да, Риккитело был лицом непопулярных реформ, которые пыталась реализовать Unity, но никто не думает, что он был смеющимся злодеем, который вынудил здоровую компанию пойти на сомнительные поступки. На самом деле, финансовое положение Unity было шатким и раньше. И несмотря на то, что Риккитело покинул компанию, причины, по которым она решилась на скандальные изменения политики, не исчезли. Новый топ-менеджер столкнется с теми же самыми проблемами, и не факт, что его решения будут лучше.

Кроме того, сами разработчики понимают, что отмена спорных поправок в пользовательское соглашение ничего не значит. Сейчас все хотят знать, каким образом Unity собирается зарабатывать деньги без реформ — и, вероятнее всего, новый метод монетизации будет воспринят не менее противоречиво.

Steam

Дело в том, что Unity никогда не была прибыльной компанией. Она занимает место на рынке уже два десятилетия, и за это время стабильно работала в убыток. И нет, речь не о том, что движок совсем не приносит деньги. Просто руководство компании постоянно преследует рост и повышение рыночной доли, откладывая вопрос прибыли в долгий ящик. Стандартный образ мышления для технологических стартапов, однако он способен оказать пагубное влияние на компанию, если руководство продолжает придерживаться подобной стратегии после ранних стадий развития бизнеса. Акцент на рост создает модель и потребительские ожидания, которые очень тяжело изменить позже.