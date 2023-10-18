Фил Спенсер готов возвращать старые франшизы Activision

Глава Xbox Фил Спенсер рассказал, что готов возвращать старые франшизы Activision — но только если сами команды разработчиков проявят подобное желание и интерес.

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Перспектива возрождения разных серий Activision под крылом Microsoft будоражила умы фанатов с момента анонса сделки между двумя сторонами, которая недавно подошла к концу. Многие пользователи сети отметили, что хотели бы увидеть новые части Spyro, «Трансформеров» и так далее. Кто-то из фанатов даже рассчитывает на триквел Prototype (2009).

Спенсер сообщил, что в ближайшее время собирается посетить студии Activision Blizzard King, чтобы узнать их идеи и желания относительно новых игр. А уже после этого будут принимать решения относительно дальнейших планов.

Вполне вероятно, что вопрос о возвращении каких-то серий коснётся и той же Blizzard — часть фанатов, к примеру, хочет увидеть новую StarCraft.

Спенсер считает, что работа над малоинтересным для команды авторов проектом вряд ли приведёт к лучшим результатам.

Ещё руководитель раскрыл, что игрокам не стоит ждать возрождения серии шутеров Hexen — в прошлом глава Xbox появлялся с логотипом франшизы на футболке, что многие восприняли в качестве намёка. Хотя при этом Спенсер понимает, что в прошлом Xbox не всегда удачно раскрывала потенциал своих классических франшиз.

В возвращении интереса к старым сериям может помочь Game Pass, куда как раз в 2024 году планируют добавлять игры Activision.

В том же интервью Спенсер заявил, что Xbox нужно большее присутствие в мобильном сегменте, а компании требуется сделать полезные выводы из успехов Activision Blizzard King. Для этого Спенсер как раз собирается посетить студию авторов Candy Crush Saga. При этом глава Xbox отметил, что не намерен переводить все доступные франшизы в мобильный сегмент.