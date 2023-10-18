Авторы «Гвинта» выпустили последнее обновление для игры
Создатели Гвинта из CD Project RED выпустили для карточной игры из вселенной «Ведьмака» обновление 11.10, которое будет последним со стороны разработчиков.
Завтра выйдет обновление 11.10. Это последнее обновление, правки в которое внесли мы. В дальнейшем то, как будут меняться карты в ГВИНТЕ, будет зависеть от вас.
Авторы организовали «Совет баланса», который в дальнейшем позволит пользователям самим заниматься поддержкой игры. Фанаты теперь будут проводить голосование относительно того самого баланса, которое планируется устраивать раз в месяц.
Для участия в голосовании требуется обладать хотя бы 1 уровнем престижа, pro-рангом или победить в 25 ранговых играх в текущем сезоне. Пользователи выберут три карты у которых можно будет изменить стоимость найма и силу. В каждой из групп максимум может быть лишь 15 изменений за одно голосование (для изменения нужно не менее 50 голосов).
Кроме того, в обновлении 11.10 добавили возможность настроить перекрытие стандартной области выемки для iPhone и iPad, а ещё внесли правки в характеристики ряда карт — подробности можно узнать на странице обновления.
Релиз «Гвинта» состоялся на PC, PlayStation и Xbox в 2018 году, а позже игра добралась и до iOS с Android.