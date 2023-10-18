Авторы «Гвинта» выпустили последнее обновление для игры

Создатели Гвинта из CD Project RED выпустили для карточной игры из вселенной «Ведьмака» обновление 11.10, которое будет последним со стороны разработчиков.

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Завтра выйдет обновление 11.10. Это последнее обновление, правки в которое внесли мы. В дальнейшем то, как будут меняться карты в ГВИНТЕ, будет зависеть от вас.

Авторы организовали «Совет баланса», который в дальнейшем позволит пользователям самим заниматься поддержкой игры. Фанаты теперь будут проводить голосование относительно того самого баланса, которое планируется устраивать раз в месяц.

Для участия в голосовании требуется обладать хотя бы 1 уровнем престижа, pro-рангом или победить в 25 ранговых играх в текущем сезоне. Пользователи выберут три карты у которых можно будет изменить стоимость найма и силу. В каждой из групп максимум может быть лишь 15 изменений за одно голосование (для изменения нужно не менее 50 голосов).

Кроме того, в обновлении 11.10 добавили возможность настроить перекрытие стандартной области выемки для iPhone и iPad, а ещё внесли правки в характеристики ряда карт — подробности можно узнать на странице обновления.