Процессор Intel i9-14900KF разогнали до рекордных 9,1 ГГц

Для этого им понадобились материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore и жидкий гелий для охлаждения. В процессоре были активны только 8 P-ядер, а технологию Hyper-Threading (гиперпоточность) отключили. Ранее рекорд по разгону принадлежал Intel i9-13900K — его частота составила 8,7 ГГц.