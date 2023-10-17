Layers of Fear скоро получит новую бесплатную сюжетную главу

Авторы Layers of Fear (2023) из Bloober Team сообщили, что уже 24 октября для игры выйдет новая глава, связанная с темой кинематографа.

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Причём в этот же день студия отмечает день рождения, так что у фанатов будет двойной повод для радости. Анонс сопроводили тематическими скриншотами — игрокам предстоит взять на себя роль режиссёра, который пытается завершить работу над своим «последним шедевром». При этом мир вокруг творца будет «погружаться в хаос».

Некоторые предположили, что это может быть тот же постановщик, который выступал антагонистом Layers of Fear 2, но пока подтверждений этой теории нет.

Ранее авторы рассказывали, что свежая Layers of Fear будет последним психологическим хоррором студии — в дальнейшем разработчики хотят создавать проекты, которые будут рассчитаны на массовую аудиторию.