В Сети призывают не покупать Skull Island: Rise of Kong — новый экшен про Кинг Конга

17 октября студия IguanaBee выпустила Skull Island: Rise of Kong — новую игру про знаменитого Кинг Конга. В отличие от многих других проектов, у новинки нет отзывов критиков до релиза. В Сети уже появились ролики с прохождением проекта с призывами ни в коем случае не покупать игру.

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Одним из первых на игру обратил внимание пользователь соцсети Х (ранее Twitter) под ником RickDaSquirrel. Он поразился низким качеством игры, которая продаётся за $ 50 в PlayStation Store и Xbox Store. Судя по геймплейным роликам, Rise of Kong графически выглядит как игра времён PS3 с самыми базовыми анимациями, нечёткими текстурами и простейшими кат-сценами, а пройти её можно всего за три часа.

Видео доступно на YouTube-канале BattleBunny. Права на видео принадлежат GameMill Entertainment.