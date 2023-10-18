Фил Спенсер подтвердил, что игры Activision Blizzard не появятся в Game Pass до 2024 года

Процесс регулирования занял так много времени. Мы не смогли поработать с Activision Blizzard над этим бэк-каталогом. Теперь, когда сделка закрыта, мы начинаем эту работу. В «твиттере» Activision Blizzard сказали про Game Pass и 2024 год. Я думаю, это точно. Я был бы рад, если бы в ближайшие пару недель состоялась церемония по добавлению игр компании в Game Pass, но её не будет.