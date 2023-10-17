EA Sports FC 24 стала лидером по просмотрам на Twitch

Сайт Streams Charts опубликовал статистику просмотров на Twitch среди релизов третьего квартала. Первое место по просмотром заняла EA Sports FC 24 . Вторая по рейтингу идёт Baldur's Gate 3, а замыкает топ-3 Starfield.

Ещё в топе есть Lies of P с 19,10 млн млн часов, Cyberpunk 2077 и Payday 3. Количество просмотров в каждой игре считали за первые две недели после релизы тайтлов.