Оригинальные игры про «Ведьмака» выйдут на MacBook

CD Projekt RED анонсировала выход игр «Ведьмак. Дополненное издание» и «Ведьмак 2» на компьютерах Apple на базе фирменных чипов M1 и M2, а также под управлением новой операционной системы macOS Ventura.

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Первые две части франшизы уже давно доступны на компьютерах Apple, однако только на устройствах с процессорами Intel. Теперь же игры 2008 и 2011 годов выйдут с поддержкой современного железа компьютеров и ноутбуков Apple с ARM-чипами M1 и M2.

Однако вместе с тем студия сообщила, что через месяц эти игры перестанут работать на старых macOS X 10.7.5, X 10.8.2 и 10.15, так как они не поддерживают необходимые технологии. Для запуска игр потребуется минимальная версия macOS 11.0.