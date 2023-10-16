В середине октября на Twitch добавили «Истории» — серии коротких видео, которые могут публиковать пользователи. Они уже доступны некоторым стримерам в мобильном клиенте сервиса на iOS и Android.

© Чемпионат.com

Работают они схожим с другими приложениями образом: верифицированные пользователи могут публиковать изображения, текстовые сообщения или клипы, которые исчезнут спустя 48 часов после их публикации. Для просмотра ленты «Историй» необходимо нажать на соответствующий пункт в верхней части приложения Twitch.