GTA 6 и другие части GTA могут выйти на Netflix — WSJ

Авторитетное издание The Wall Street Journal сообщило, что Netflix планирует серьёзно закрепиться на видеоигровом рынке. Прямо сейчас представители онлайн-кинотеатра и издательство Take-Two обсуждают полноценную интеграцию серии GTA в сервис для просмотра фильмов и сериалов.

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Судя по всему, речь идёт о выходе GTA 6 прямо в лаунчере Netflix. Это значило бы, что пользователи смогли бы запустить грядущий проект и предыдущие части серии из лаунчера Netflix на ПК. Пришли ли обе компании к какому-то соглашению, пока неизвестно.