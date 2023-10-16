GTA могла появиться в подписке Netflix

В 2021 году в каталоге Netflix появились видеоигры. Несмотря на довольно низкую популярность интерактивных развлечений в подписке, компания не сдаётся и продолжает двигаться в направлении игровой индустрии.

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По словам источников The Wall Street Journal, в следующие несколько месяцев в каталоге сервиса появятся игры по мотивам триллера «Игра в кальмара», паранормальной комедии «Уэнздей» и антологии «Чёрное зеркало». Геймеров также должны порадовать играми про Тайлера Рейка и Шерлока Холмса.

Однако Netflix продолжит лицензировать и сторонние проекты, вроде классического пасьянса или Bloons TD 6. Но некоторые источники сообщили, что компания обсуждала планы по выпуску игр серии Grand Theft Auto в своей подписке по лицензии Take-Two Interactive.