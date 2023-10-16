Критики в восторге от «Человека-паука 2» для PS5

16 октября спало эмбарго на «Человека-паука 2» — грядущий эксклюзив PlayStation 5 от Insomniac Games. Журналисты уже прошли новинку и выпустили обзоры одного из главных игр 2023 года.

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По большей части критики оценили игру очень положительно — на агрегаторе OpenCritic средняя оценка экшена составляет 91 балл из 100.

В своих обзорах журналисты хвалят сюжет, воплощение Венома, похорошевшую со времён оригинала графику, зрелищные экшен-сцены и невероятный Нью-Йорк. Среди недостатков авторы выделяют короткую сюжетную кампанию и не самые интересные активности в открытом мире.

Некоторые отрывки из рецензий критиков

Невероятно увлекательная, динамичная и душевная игра. Она берёт лучшее из истории Человека-паука и лучшее из нарративных особенностей Insomniac, превращая это всё в лучшую игру по вселенной Marvel в истории.

«Человек-паук 2» лучше своего предшественника во всём.

Трудно найти недостатки в игре, которая заставляет вас жаждать собственного укуса радиоактивного паука. В «Человека-паука 2» хочется играть снова и снова.

«Человек-паук 2» — величайшая игра о супергероях.