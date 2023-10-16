Пародийную игру «Русы против ящеров» выпустят на дисках

Издательство VG Limited объявило о выпуске пародийной игры российской игры «Русы против ящеров» на дисках. Компания сразу же отметила, что это не шутка, предложив подписчикам своей VK-страницы высказать идеи по наполнению физического издания.

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У дисковой версии игры «Русы против ящеров» пока нет даже примерной даты релиза. Судя по всему, физическое издание проекта выйдет не раньше 2024 года.