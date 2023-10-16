Эксперты высоко оценили техническое состояние «Человека-паука 2» на PS5

Журналисты с канала Digital Foundry выпустили технический анализ «Человека-паука 2» для PlayStation 5. Блогеры заявили, что разработчики из Insomniac Games проделали эталонную работу над сиквелом: игра выглядит и ощущается как проект нового поколения.

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Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry и Sony.

Так, эксперты похвалили сильно похорошевшую по сравнению с оригиналом графику, улучшенную детализацию объектов, увеличенный уличный трафик и другие технические новшества. Все графические режимы в «Человеке-пауке 2» реализованы на высоком уровне: от режима с 40 FPS до режима без ограничений частоты кадров в секунду.

Кроме того, в Digital Foundry похвалили быструю холодную загрузку игры (около 10 секунд) и увеличенную скорость передвижения по городу, которые стали возможны благодаря более мощному и современному железу PlayStation 5.