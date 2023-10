5 свежих новинок в Steam: во что поиграть на ПК

В Steam ежедневно появляются дюжины новых релизов, за которыми физически невозможно уследить. И среди них порой встречаются довольно стоящие проекты: портал PC Gamer рассказал о пяти свежих новинках, на которые можно обратить внимание.

© Steam

Super 56

Видео дня

Super 56 — сборник из 56 мини-игр, который предлагает игроку пройти целый марафон, не исчерпав ограниченный запас жизней. Каждая игра построена на нажатии одной кнопки, и жанры бывают самыми разными: от двухмерного платформера до психоделического клона Doom, гонок на картах и пародии на Ace Attorney. Порядок мини-игр всегда определяется случайным образом, причем их скорость постепенно возрастает. Иными словами, Super 56 понравится поклонникам Warioware и других забавных игр для вечеринок.

Steam

The Coffin of Andy and Leyley

Приключение о брате и сестре: двух каннибалах, состоящих в невероятно токсичных отношениях друг с другом. И нет, дело не только в том, что они любят человечину. The Coffin of Andy and Leyley не предназначена для детей и слабонервных геймеров, но всем остальным может подарить достойную черную комедию. Игра вышла в ранний доступ Steam: на данный момент для прохождения доступен первый эпизод.

Steam

Submachine: Legacy

Если предыдущая игра показалась вам чересчур экстремальной, то есть вариант и полегче. Submachine: Legacy — point-and-click приключение в подземном мире, полном машин. Много головоломок, приятная графика ручной рисовки и меланхоличный саундтрек кого угодно настроят на медитативный лад.

Steam

Manny’s

Ретро-хоррор от первого лица с довольно необычной сюжетной завязкой. Типичная на первый взгляд история о выжившем на необитаемом острове переворачивается с ног на голову, когда оказывается, что каждую ночь прямо на пляже появляется рабочая забегаловка. Более того, сотрудники ресторана, кажется, совсем не понимают, что их ситуация выбивается из нормы. Если вы любите сюрреалистические ужастики, то Manny’s заслуживает внимания.

Steam

Rungore

Наконец, в ранний доступ Steam вышла Rungore: карточный roguelike, который делает акцент на динамике и сломе привычных правил жанра. 15 играбельных героев, 15 разных уровней, возможность сыграть хоть 100 карт за ход и «мета-прогрессия, не вызывающая кринж». Rungore будет пребывать в раннем доступе до пяти месяцев, пока разработчики добавляют новый контент.