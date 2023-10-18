52 Мбит/с для 4K: подробности облачного стриминга для PS5

Sony представила дополнительную информацию о функции потокового облачного вещания для PS5, доступной подписчикам PlayStation Plus Premium и приуроченной к запуску этой услуги в Японии 17 октября.

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Примечательно, что Sony рекомендует относительно скромные требования к пропускной способности канала для потокового вещания. Для 4K она предлагает 52 Мбит/с, 38 Мбит/с для 1440p, 23 Мбит/с для 1080p и 13 Мбит/с для 720p, при этом игры должны работать в HDR или SDR с частотой 60 Гц. Минимальная пропускная способность составляет всего 5 Мбит/с для 720p и 38 Мбит/с для 4K.

В настоящее время эта услуга позволяет транслировать игры PS5 только на PS5, а на PlayStation Portal для облачных игр она недоступна.