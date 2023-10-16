Самая проблемная часть Postal вернулась в Steam

В Steam снова вернули Postal 3 — худшую часть франшизы по мнению критиков, игроков и разработчиков оригинальной серии.

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Игру убирали с площадки в ноябре 2022 года из-за её низкого качества и проблем с защитой DRM. Из-за неё в том числе проект страдал очень частыми вылетами.

Несмотря на то, что это чёрное пятно серии, люди всё ещё должны иметь возможность познакомиться с игрой, если они этого хотят.

«Новая» Postal 3 получила небольшие исправления, а также в ней стало «на 100% меньше DRM» — в Running With Scissors подчеркнули, что сделали с игрой всё, что могли.