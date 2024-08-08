6 советов по прохождению Lords of the Fallen

Lords of the Fallen унаследовала многие традиционные soulslike-механики, но при этом разнообразила привычную форму некоторыми новыми идеями. Портал PC Gamer поделился полезными советами по прохождению игры.

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Не экономьте на прокачке здоровья

Для поклонников жанра это вряд ли большой сюрприз, но в Lords of the Fallen стоит серьезно потратиться на прокачку здоровья. По мере прохождения вы встретите несколько скачков сложности, которые значительно повысят урон противников без какого-либо предупреждения. Даже при 35 очках выносливости враги в финальных локациях могут сносить по половине здоровья одним ударом.

Как работает механика Wither

Если вы играли в Bloodborne, то механика Wither может показаться копией Rally — но это не совсем так. Урон типа Wither можно получить из нескольких источников. Перемещение в параллельный мир, прямые повреждения от противников, блокирование атак без парирования. Как и в случае механики Rally, игрок может вылечить урон Wither, атаковав противника в ответ. Но разница в том, что, получив любой незаблокированный урон, вы потеряете возможность восстановить потерянное здоровье. Постарайтесь применять более агрессивную тактику, чтобы свести потери к минимуму.

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Как пользоваться фонарем

Фонарь тени — важный элемент игры, поэтому важно понимать, как именно он работает. Для того, чтобы активировать фонарь, переключитесь на него и поднимите его: это делается нажатием на левый Ctrl (клавиатура) или левый триггер на геймпаде.

Поднятый фонарь позволяет заглянуть в параллельный мир теней. Механика играет важную роль в изучении уровней, т.к. при помощи фонаря нередко можно найти двери и другие потайные проходы, которых нет в обычном мире. Но предупреждаем: если вы привлечете внимание монстра, то противник может затащить вас в мир теней. При смерти в параллельном измерении вы откатитесь на контрольную точку, поэтому будьте осторожны.

Помимо этого, фонарь позволяет достать из врага душу: для этого нужно закрепить камеру на противнике и нажать на клавишу тяжелой атаки. Умение потребляет один заряд Soulflay (индикатор под полосками здоровья и маны), но взамен дает возможность наносить Wither-урон. Или вы можете нажать одну из клавиш движения, чтобы оттолкнуть противника в выбранном направлении.

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Наконец, последняя функция фонаря — это магический пылесос в стиле «Охотников за привидениями». Он вытягивает жизненные силы из противников, но чаще всего вы будете пользоваться им, чтобы уничтожать теневых паразитов. Они обычно прикрепляются к противникам, делая их гораздо сильнее, и нередко встречаются в битвах против боссов. Убийство паразитов способно обнажить уязвимые точки монстров или лишить их мощных баффов. Кроме того, паразиты приносят дополнительные заряды для Soulflay.

Семена крайне важны

Семена (Vestige Seed) — один из самых важных предметов в вашем инвентаре. Дело в том, что в Lords of the Fallen существует два типа контрольных точек: перманентные «костры», как в Dark Souls, и цветники в мире теней — на них можно использовать семена, чтобы создать собственный чекпоинт. Игрок ограничен одним активным цветником.

Победа над многими боссами награждает игрока дополнительными семенами. Кроме того, они выпадают из некоторых противников в мире теней. Наконец, семена также можно купить у торговца на базе. И мы советуем никогда не путешествовать без семян: желательно хранить в инвентаре хотя бы одно или два семечка.

Не забывайте прокачивать лечилки

Вы можете прокачать свой основной исцеляющий предмет на базе после победы над Пиетой, но для этого потребуется Saintly Quintessence — редкий материал. Его можно найти в открытом мире, особенно в некоторых сундуках в измерении теней. Понять, скрывается ли в сундуке предмет, можно по нимбу над ним.

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Регулярно навещайте персонажей на базе

Если вы следите за побочными заданиями второстепенных персонажей, то советуем периодически возвращаться на базу. Так вы не только сможете сдавать необходимые предметы, но и будете регулярно получать намеки на то, куда нужно двигаться дальше. Иногда в форме записок, иногда — в форме ключей от закрытых дверей. Вы можете понять, можно ли сдать персонажу тот или иной предмет, по значку моли в диалоговом окне.