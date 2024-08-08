6 советов по прохождению Lords of the Fallen
Lords of the Fallen унаследовала многие традиционные soulslike-механики, но при этом разнообразила привычную форму некоторыми новыми идеями. Портал PC Gamer поделился полезными советами по прохождению игры.
Не экономьте на прокачке здоровья
Для поклонников жанра это вряд ли большой сюрприз, но в Lords of the Fallen стоит серьезно потратиться на прокачку здоровья. По мере прохождения вы встретите несколько скачков сложности, которые значительно повысят урон противников без какого-либо предупреждения. Даже при 35 очках выносливости враги в финальных локациях могут сносить по половине здоровья одним ударом.
Как работает механика Wither
Если вы играли в Bloodborne, то механика Wither может показаться копией Rally — но это не совсем так. Урон типа Wither можно получить из нескольких источников. Перемещение в параллельный мир, прямые повреждения от противников, блокирование атак без парирования. Как и в случае механики Rally, игрок может вылечить урон Wither, атаковав противника в ответ. Но разница в том, что, получив любой незаблокированный урон, вы потеряете возможность восстановить потерянное здоровье. Постарайтесь применять более агрессивную тактику, чтобы свести потери к минимуму.
Как пользоваться фонарем
Фонарь тени — важный элемент игры, поэтому важно понимать, как именно он работает. Для того, чтобы активировать фонарь, переключитесь на него и поднимите его: это делается нажатием на левый Ctrl (клавиатура) или левый триггер на геймпаде.
Поднятый фонарь позволяет заглянуть в параллельный мир теней. Механика играет важную роль в изучении уровней, т.к. при помощи фонаря нередко можно найти двери и другие потайные проходы, которых нет в обычном мире. Но предупреждаем: если вы привлечете внимание монстра, то противник может затащить вас в мир теней. При смерти в параллельном измерении вы откатитесь на контрольную точку, поэтому будьте осторожны.
Помимо этого, фонарь позволяет достать из врага душу: для этого нужно закрепить камеру на противнике и нажать на клавишу тяжелой атаки. Умение потребляет один заряд Soulflay (индикатор под полосками здоровья и маны), но взамен дает возможность наносить Wither-урон. Или вы можете нажать одну из клавиш движения, чтобы оттолкнуть противника в выбранном направлении.
Наконец, последняя функция фонаря — это магический пылесос в стиле «Охотников за привидениями». Он вытягивает жизненные силы из противников, но чаще всего вы будете пользоваться им, чтобы уничтожать теневых паразитов. Они обычно прикрепляются к противникам, делая их гораздо сильнее, и нередко встречаются в битвах против боссов. Убийство паразитов способно обнажить уязвимые точки монстров или лишить их мощных баффов. Кроме того, паразиты приносят дополнительные заряды для Soulflay.
Семена крайне важны
Семена (Vestige Seed) — один из самых важных предметов в вашем инвентаре. Дело в том, что в Lords of the Fallen существует два типа контрольных точек: перманентные «костры», как в Dark Souls, и цветники в мире теней — на них можно использовать семена, чтобы создать собственный чекпоинт. Игрок ограничен одним активным цветником.
Победа над многими боссами награждает игрока дополнительными семенами. Кроме того, они выпадают из некоторых противников в мире теней. Наконец, семена также можно купить у торговца на базе. И мы советуем никогда не путешествовать без семян: желательно хранить в инвентаре хотя бы одно или два семечка.
Не забывайте прокачивать лечилки
Вы можете прокачать свой основной исцеляющий предмет на базе после победы над Пиетой, но для этого потребуется Saintly Quintessence — редкий материал. Его можно найти в открытом мире, особенно в некоторых сундуках в измерении теней. Понять, скрывается ли в сундуке предмет, можно по нимбу над ним.
Регулярно навещайте персонажей на базе
Если вы следите за побочными заданиями второстепенных персонажей, то советуем периодически возвращаться на базу. Так вы не только сможете сдавать необходимые предметы, но и будете регулярно получать намеки на то, куда нужно двигаться дальше. Иногда в форме записок, иногда — в форме ключей от закрытых дверей. Вы можете понять, можно ли сдать персонажу тот или иной предмет, по значку моли в диалоговом окне.