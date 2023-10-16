В утечке по Suicide Squad: Kill the Justice League раскрыли свежие детали игры

На форуме Reddit появились свежие детали Suicide Squad: Kill The Justice League об изданиях игры и некоторых деталях геймплея. Информация якобы была взята из нового трейлера, работу над которым полностью ещё не закончили.

© Скриншот

У игры будет расширенное издание за 99 фунтов стерлингов — оно даёт доступ к новинке на три дня раньше основного релиза, включает очки для боевого пропуска и дополнительные костюмы. Издание «первого дня» за 70 фунтов предоставит доступ только к костюмам.

Детали игры

Присутствует динамическая смена погоды и времени суток;

Размер Метрополиса в два раза превышает Готэм из Batman: Arkham Knight;

Rocksteady работает над контентом «первого года», в связи с которым упоминаются новые персонажи и миссии;

Играть в кооперативе можно будет через онлайн, либо проходить боевик в сольном режиме с переключением персонажей;

Игрок сам будет выбирать подход к прохождению (видимо, в связи с персонажами). При этом у каждого из участников «Отряда» есть свой стиль перемещения и уникальные боевые навыки;

Дэдшот больше полагается на огнестрельное оружие, а остальные злодеи — на ближний бой;

Новых деталей о микротранзакциях и тому подобном нет.

Ранее релиз игры перенесли на 2 февраля 2024 года — это сделали якобы ради дополнительной полировки новинки.