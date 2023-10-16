Следующая часть Halo уже в разработке

Следующая часть Halo уже может находиться в разработке
В рамках подкаста SG Bitcast редактор портала Seasoned Gaming упомянул, что следующая часть Halo уже находится в разработке.
Если точнее, то речь затрагивала сюжетную кампанию Halo, которую якобы создают с помощью движка Unreal. Данная инициатива входит в планы по перестановкам студии 343 Industries, которые касаются будущего франшизы. При этом предполагается, что новую сюжетную историю во вселенной стоит ждать лишь через пару лет — никаких дополнительных подробностей по этому поводу нет.
Ранее 343 Industries лишилась многих авторов, а позже по ней ударили сокращения в Microsoft. Глава студий Xbox Мэтт Бути позже заявил, что студия всё равно продолжит заниматься развитием Halo, хотя и не уточнил конкретных планов.
Пока что авторы серии продолжают поддерживать мультиплеер Halo Infinite, хотя в этом году игра потеряла 98% игроков в Steam.
Уже 17 октября в Infinite стартует пятый сезон под названием Reckoning с новым боевым пропуском и картами, а ещё в нём вернётся режим Extraction из Halo 4.