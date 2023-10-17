Что мы знаем об обновлении 1.21 для Minecraft

Студия Mojang показала первый тизер обновления 1.21 для Minecraft: кроме нового моба, победившего в недавнем голосовании, оно добавит в игру наборы блоков и новую механику — комнаты испытаний. Портал PC Gamer собрал все, что мы знаем об обновлении на данный момент.

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Когда выйдет обновление 1.21

Видео дня

Пока разработчики не называют точную дату релиза обновления, но, скорее всего, оно выйдет в середине 2024 года. По крайней мере, такое предположение можно сделать исходя из расписания релизов предыдущих патчей: и 1.20, и 1.19 выходили в июне своих годов.

Какие блоки появятся в 1.21

Крафтер . Автоматизированная станция для крафтинга на базе красной пыли.

. Автоматизированная станция для крафтинга на базе красной пыли. Медная лампочка . Источник света, отделанный медью.

. Источник света, отделанный медью. Спаунер испытаний. Новый спаунер противников, награждающий игрока за убийство определенных врагов.

Mojang

Mojang утверждает, что новые комнаты испытаний построены с использованием медных и вулканических блоков. Если присмотреться к видео, которое разработчики опубликовали в честь анонса обновления, можно также заметить медные дверцы и оконные витражи. Блоки, похожие на новый вариант каменных кирпичей, скорее всего являются вулканическими кирпичами.

Какие мобы появятся в 1.21

На данный момент мы знаем о двух существах: одном враждебном монстре и нейтральном животном.

The Breeze — сине-фиолетовое существо, чьи руки и голова покрыты ветром. Монстр атакует потоками ветра, которые взрываются при попадании в игрока или другое живое существо, после чего немного отбрасывают их. Он перемещается по земле при помощи прыжков.

— сине-фиолетовое существо, чьи руки и голова покрыты ветром. Монстр атакует потоками ветра, которые взрываются при попадании в игрока или другое живое существо, после чего немного отбрасывают их. Он перемещается по земле при помощи прыжков. Броненосец — победитель недавнего голосования. Маленький зверек обитает в теплых климатах, вроде саванны. При убийстве броненосца игроки могут разжиться его пластинами, из которых можно сделать броню для прирученных волков.

Mojang

Как работают комнаты испытаний