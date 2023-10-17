Что мы знаем об обновлении 1.21 для Minecraft
Студия Mojang показала первый тизер обновления 1.21 для Minecraft: кроме нового моба, победившего в недавнем голосовании, оно добавит в игру наборы блоков и новую механику — комнаты испытаний. Портал PC Gamer собрал все, что мы знаем об обновлении на данный момент.
Когда выйдет обновление 1.21
Пока разработчики не называют точную дату релиза обновления, но, скорее всего, оно выйдет в середине 2024 года. По крайней мере, такое предположение можно сделать исходя из расписания релизов предыдущих патчей: и 1.20, и 1.19 выходили в июне своих годов.
Какие блоки появятся в 1.21
- Крафтер. Автоматизированная станция для крафтинга на базе красной пыли.
- Медная лампочка. Источник света, отделанный медью.
- Спаунер испытаний. Новый спаунер противников, награждающий игрока за убийство определенных врагов.
Mojang утверждает, что новые комнаты испытаний построены с использованием медных и вулканических блоков. Если присмотреться к видео, которое разработчики опубликовали в честь анонса обновления, можно также заметить медные дверцы и оконные витражи. Блоки, похожие на новый вариант каменных кирпичей, скорее всего являются вулканическими кирпичами.
Какие мобы появятся в 1.21
На данный момент мы знаем о двух существах: одном враждебном монстре и нейтральном животном.
- The Breeze — сине-фиолетовое существо, чьи руки и голова покрыты ветром. Монстр атакует потоками ветра, которые взрываются при попадании в игрока или другое живое существо, после чего немного отбрасывают их. Он перемещается по земле при помощи прыжков.
- Броненосец — победитель недавнего голосования. Маленький зверек обитает в теплых климатах, вроде саванны. При убийстве броненосца игроки могут разжиться его пластинами, из которых можно сделать броню для прирученных волков.
Как работают комнаты испытаний
Помимо этого, в обновлении 1.21 появится новый тип сооружений: комнаты испытаний, которые периодически можно будет отыскать под землей. Здания, состоящие из новых медных и вулканических блоков, содержат в себе новый спаунер. Он отличается от обычных тем, что создает определенное количество врагов, после чего берет небольшую паузу. Если игрок одолеет противников, то получит ценные награды, а сам спаунер уйдет на перезарядку. Комнаты испытаний также служат домом для нового монстра The Breeze.