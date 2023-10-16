Продажи Minecraft добрались до очередной важной отметки

Mojang во время трансляции объявила, что продажи песочницы Minecraft перевалили за 300 млн копий. Игра и так была одной из самых продаваемых во всём мире, но теперь ещё раз закрепилась на этой позиции.

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Последний раз разработчики отчитывались о продажах в апреле 2021 года. Спустя два с половиной года к продажам прибавилось ещё 62 млн копий. Игра показывает стабильный рост и не теряет интерес среди геймеров.

Minecraft довольно сильно обогнала GTA 5, продажи которой составляют около 185 млн копий, однако песочнице очень далеко до «Тетриса» — тираж отечественной разработки превысил 500 млн копий.