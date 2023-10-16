В России упали продажи легальных видеоигр

В России зафиксировано существенное падение спроса на легально ввезенные в страну видеоигры на дисках и других физических носителях. За полгода в стране продажи упали в четыре раза к аналогичному периоду прошлого года (до 133 тыс. штук), а стоимость продемонстрировала рост на 75%, сообщает РБК со ссылкой на Русскую ассоциацию дистрибьютеров и импортеров видеоигр.

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По словам аналитиков, тенденция связана с высокими ценами на легальные продукты. Так, по их словам, многие неспособны отдавать столь большие суммы денег, когда на «сером рынке» можно найти такой же товар по более низкой цене.

В организации отмечают, что большую часть контрафактной продукции распространяют через маркетплейсы.

В компаниях Wildberries и Ozon сообщили об увеличении продаж видеоигр в 2,5-3,5 раза. Представители маркетплейсов подчеркнули, что площадки проверяют продавцов. По их словам, долю контрафакта свели «практически к нулю».