Стример Nix: «Dota 2 умерла после TI9»

Когда я смотрю, как Riot делают турниры — ну, я в шоке. Вот так должны выглядеть турниры в 2023-м. И The International всегда был таким турниром, когда всё развивалось. То есть ты смотрел пятый «Инт», а шестой ещё круче. Седьмой, восьмой, девятый… А потом — пуф! Падение просто до 2011 года произошло.