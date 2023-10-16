9Pandas сравняла счёт в матче против BetBoom на The International 2023

15 октября стартовал четвёртый день группового этапа The International 2023 по Dota 2. Во втором поединке дня встретились два российских коллектива: BetBoom Team и 9Pandas. По итогам второй карты 9Pandas удалось сравнять счёт — 1:1. Матч ведётся до двух побед.

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Исход противостояния BetBoom Team — 9Pandas решит, какая команда отправится в верхнюю сетку плей-офф, а какая — в нижнюю. Если одной команде удастся обыграть своих соперников, то в дальнейшем у состава будет ещё один шанс на поражение. Если же коллектив проиграет, то шанса на ошибку у него больше не будет.