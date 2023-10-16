NS объяснил низкий призовой фонд The International 2023

Valve не саботирует Dota 2, они просто специально снижают градус призовых в «Доте». Вот это — целенаправленное действие. Это же понятно абсолютно. [...] Возможно, Valve думали, что Компендиум все-таки купит побольше людей — да, что вот это всё не будет настолько мало. То есть я уверен, они просчитались тут. Они, наверное, рассчитывали, что призовой будет где-то не $ 3 млн, а, может, $ 5 млн. Но то, что они не пытались сделать его 30, или 40, или 140, или даже 20, то есть у них не было такой цели, — это 100%-ый факт.