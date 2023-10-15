Microsoft выпустила Xbox «для начинающих» геймеров

Microsoft анонсировала Xbox Starter Bundle — выгодный набор для начинающих геймеров и тех, кто хочет обновиться до актуального поколения консолей.

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Набор Xbox Starter Bundle включает в себя консоль Xbox Series S с SSD-накопителем на 512 ГБ, беспроводной контроллер, HDMI-кабель и трехмесячную подписку Game Pass Ultimate.

Xbox Starter Bundle будет стоить в США $300 (около 29,2 тыс. руб.) и появится в продаже 31 октября. Это выгодное предложение, учитывая что отдельно консоль стоит столько же, а подписка Game Pass Ultimate на три месяца обойдется в $45, если покупать ее отдельно. Вероятно, таким образом Microsoft намерена привлечь новых пользователей к своей экосистеме и увеличить свою долю на рынке игровых консолей перед праздничным сезоном.

Game Pass Ultimate — это подписочный сервис, который дает доступ к библиотеке из более чем 100 игр для Xbox и ПК, включая эксклюзивные тайтлы Microsoft, такие как Starfield и Forza Motorsport. Кроме того, подписчики получают возможность играть в онлайн-режиме, а также доступ к EA Play — подписке от Electronic Arts, со своей библиотекой игр и специальными скидками.