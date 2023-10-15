Расписание четвертого игрового дня The International 2023 по Dota 2

В воскресенье, 15 октября, на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2 пройдут ещё четыре стыковых матча за выход в верхнюю сетку плей-офф.

Как и вчера, победители серий получат право в плей-офф проиграть один матч, а покинут турнир только после второй неудачи. Проигравшие коллективы попадут в нижнюю сетку The International, где такой возможности не будет.