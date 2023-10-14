Российская Team Spirit выиграла у SR и вышла в верхнюю сетку плей-офф на TI2023

Российская команда Team Spirit завершила противостояние с Shopify Rebellion на The International 2023 по Dota 2. Коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова выиграл две карты подряд у микса Таля Fly Айзика. Матч вёлся до двух побед.

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Таким образом, победа обеспечила Team Spirit выход в верхнюю сетку плей-офф. Следующий соперник российско-украинского коллектива станет известен после завершения четвёртого игрового дня — утром 16 октября. Shopify Rebellion же продолжат выступление в нижней сетке без права на поражение.