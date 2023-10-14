Почему Хавик из Mortal Kombat не может исцелить свое лицо? Игроки нашли объяснение

Почему Хавик из Mortal Kombat не может исцелить свое лицо? Пользователи Reddit нашли этому объяснение в самой игре. Визитной карточкой Хавика из Mortal Kombat является его изувеченное лицо. У бойца нет носа, щек и губ. В то же время Хавик обладает силой регенерации и может восстанавливать конечности во время боя. Почему же он не может исцелить свое лицо? Внимательные геймеры нашли обоснование этому в самой игре. В одном из интро Mortal Kombat 1 Хавик говорит, что просто не хочет исцелять свое лицо. Так геймеры отреагировали на занимательную находку в комментариях : Если бы я был на месте Хавика, я бы тоже не хотел исправлять лицо… Так выглядит намного круче. Он, вероятно, просто хочет выглядеть более устрашающим. Признаться, это работает. Думаю, ему просто нравится? На самом деле, у Хавика много шрамов, но он, как я понял, залечивает только что-то, что сильно мешает его жизни. Заглавное фото: Mortal Kombat 1