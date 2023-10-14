14 октября стартовал третий день чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Сегодня сразу два российских коллектива поборются за верхнюю сетку плей-офф: при неудачном раскладе дня они всё равно отправятся в стадию матчей на вылет, однако после этого у них больше не будет шансов на проигрыш.