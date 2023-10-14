Spectre, Dazzle и Primal Beast — лучшие герои групповой стадии The International по Dota 2

Vengeful Spirit возглавила топ самых популярных персонажей по итогам групповой стадии The International 2023 по Dota 2 — её можно было увидеть в 28 играх. При этом победила Венга лишь в 39% случаев.

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Низкий винрейт также у Bristeback (27 игр, 48% побед), а вот Muerta победила сразу в 15 из 25 матчей TI12. Среди менее популярных чаще всего побеждали Spectre (9 игр, 77% побед) Dazzle (75% при 12 играх) и Pimal Beast (18, 72%).

В целом наиболее востребованным оказался Pangolier — его вспоминали на стадии драфта 75 игр (всего было 82). Правда, заполучить в свой пик Панго у команд получилось лишь 22 раза, а победил он только восемь раз.

SPECTRAL.GG

На The International 2023 также популярность набрали Treant Protector (22 пика + 51 запрет), Dazzle (12+57) и Invoker (17+48). Всего команды успели пикнуть больше ста разных героев — невостребованными остались лишь 12.