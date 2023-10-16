NVIDIA поднимет стоимость подписки на сервис GeForce NOW в Европе и Канаде

В середине октября NVIDIA объявила о повышении цен на облачный сервис GeForce NOW в ряде регионов. Уже 1 ноября стоимость месячной подписки вырастет в Европе с € 10 до € 11, а на максимальную версию — до € 22 с € 20. Тарифы в Армении, которыми пользуются в том числе и в России, останутся прежними.