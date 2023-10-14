В GTA Online RP уберут настоящие марки автомобилей

Недавно создатели мода FiveM для GTA 5 из команды Cfx призвали игроков отказаться от контента, нарушающего авторские права. В их число входят настоящие марки автомобилей и брендированная одежда, которые геймеры могут приобрести на RP-сервера за настоящие или внутриигровые деньги.