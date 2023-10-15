Геймеров начали банить из-за новой функции в видеокартах AMD

Некоторые пользователи видеокарт AMD были забанены античит-системой Valve Anti-Cheat (VAC) в шутере Counter-Strike 2 из-за свежего обновления графического адаптера. Об этом сообщает портал Rozetked.

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Согласно источнику, причиной блокировок может быть новая функция Anti-Lag+, которая была включена в последнюю версию драйвера для видеокарт AMD под номером 23.10.1. Эта функция синхронизирует работу центрального и графического процессоров для снижения задержки на видеокартах серии Radeon RX 7000.

Разработчики Counter-Strike 2, компания Valve, подтвердили проблему. Как выяснилось, Anti-Lag+ автоматически вносит изменения в файл engine.dll, что вызывает подозрение у античита VAC, который считает, что пользователь пытается взломать игру.

До тех пор, пока AMD не выпустит патч с исправлениями, Valve рекомендует пользователям отключить функцию Anti-Lag+, если они хотят играть в Counter-Strike 2 без риска быть забаненными.