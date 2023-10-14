«Другой уже не будет»: NS раскритиковал систему проведения The International 2023

Дело в том, что групповой этап The International 2023 не решал почти ничего, потому что посев верхней или нижней сетки плей-офф зависит исключительно от очного матча, который пройдёт на выходных. Он предложил свой теоретический вариант проведения турнира, который, по его мнению, больше подошёл бы игрокам и зрителям.

Да, система странная, потому что все команды, кроме тех, что вылетели, попадают в верхнюю сетку, и вот эти матчи — это первый этап верхней сетки плей-оффа, просто выглядит это не как плей-офф. И, скажем, Spirit (8-0) играют с SR (2-6). Их показатели в группах уже не имеют никакого веса. Если SR каким-то [образом] удастся тут победить, то они будут в верхней сетке, а Spirit в нижней. Более логично было бы, если бы топ-1 команды каждой группы автоматом попадали в верхнюю сетку, топ-4 — в нижнюю сетку, а вот вторые и третьи места уже решали бы в подобных матчах свою позицию. Тогда был бы смысл в распределении мест в группе, а так его практически нет. Ну система такая вот, другой уже не будет. Матчи известны, команды заряжены. Будем смотреть.