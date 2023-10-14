Microsoft официально купила разработчика игр Activision Blizzard

Состоялась официальная сделка по приобретению Microsoft студии-разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Сделка стала возможна только после одобрения со стороны Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

Ведомство потребовало соблюдения ряда условий, без которых сделка была бы невозможна. В силу этого Microsoft передала французской компании Ubisoft права на все облачные игры для существующих и новых продуктов Activision Blizzard.