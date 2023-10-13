Российская Team Spirit выиграла седьмую карту подряд на The International 2023 по Dota 2

Российская Team Spirit начала свой четвёртый матч на The International 2023 по Dota 2. Коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова переиграл перуанцев из Evil Geniuses в первой встрече, тем самым обеспечив себе победу на седьмой карте подряд.

Стоит отметить, что «Драконы» уже вышли в стадию плей-офф с первого места группы A, поэтому их финальная встреча в группе ничего не решает с точки зрения таблицы. 14 октября коллектив выберет себе соперника из группы B и сыграет с ним очную встречу, после чего отправится в верхнюю или нижнюю сетку матчей на вылет.