Еще один матч The International прерван из-за бага

Уже второй матч чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 был остановлен из-за серьёзной игровой ошибки. Судя по всему, Tundra Esports и PSG.Quest придётся начать карту заново.

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На второй минуте игры оффлейнер Tundra Esports Нета 33 Шапира поставил паузу и признался, что может отличить настоящую Naga Siren от её иллюзий. Обычно персонаж и его копия выглядят для соперника одинаково.

Киберспортсмен пытался перезайти в игру, однако это не помогло. Вероятно, Valve примет решение о переигровке матча.