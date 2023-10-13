Илья Kiritych Ульянов из VP побил рекорд The International по среднему урону в минуту

На второй карте противостояния российской Virtus.pro и beastcoast из Перу в групповой стадии The International команды установили сразу несколько рекордов турнира.

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Матч завершился на 49-й минуте со счётом 64:29 в пользу VP. Общекомандное число помощи в убийствах — 162, и это наивысший показатель за все 13 турниров The International.

Личный рекорд также установил керри «медведей» Илья Kiritych Ульянов. В среднем за минуту матча он наносил 2073 урона — это лучший результат в истории «Инта». Всего за игру он нанёс не Spectre 100 404 единицы урона (8-е место за весь TI) и завершил игру со статистикой 27–2–24.