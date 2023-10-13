Начался второй игровой день чемпионата мира The International 2023 по Dota 2

В Сиэтле продолжается групповой этап The International 2023. Сегодня, во второй день турнира, будут определены первые неудачники чемпионата мира — команды, которые займут последние места в группах, покинут турнир.

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Всего запланировано три тура по пять матчей параллельно, начало игр — в 20:00, 22:00 и 00:00 по московскому времени. Если у двух и более команд в одной группе будет равное количество очков, то они проведут дополнительные матчи.

Текущее положение команд по итогам предыдущего игрового дня можно увидеть ниже, а подробное расписание — в этом материале.