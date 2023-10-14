Стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК и консолях

Вечером 14 октября началась открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 на всех актуальных платформах: ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Все геймеры, за исключением российских аккаунтов, уже могут присоединиться к сетевому тестированию, которое разворачивается на пяти культовых картах: Favela, Estate, Skidrow, Rust и Highrise.