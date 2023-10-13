Ubisoft подтвердила добавление всех игр Activision Blizzard в свою подписку

Сегодня многомиллионная сделка Microsoft и Activision Blizzard была успешно закрыта. Главным препятствием на пути компаний оставался британский регулятор, который одобрил слияние после того, как Microsoft подписала с Ubisoft соглашение о предоставлении игр Activision Blizzard в подписку Ubisoft+.

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Теперь Крис Эрли, старший вице-президент Ubisoft по стратегическому партнёрству и развитию бизнеса, высказался об успешном слиянии. Он назвал компанию «технологически дальновидной» и подтвердил заинтересованность французского издателя в облачных технологиях. Крис считает, что в будущем рынок потоковой передачи игр будет лишь расти, но физические копии никуда не исчезнут — просто спрос на них уменьшится.

Также Эрли заявил, что в подписку Ubisoft+ попадут абсолютно все игры Activision Blizzard, как созданные на текущий момент, так и те, что выйдут в течение 15 лет. Исключениями не стали дополнения и внутриигровой контент. Права на трансляцию будут бессрочными.